إلزام إيران دفع تعويضات 6 مليار دولار لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر

وأصدر القاضي جورج دانيلز حكما "بمسؤولية إيران والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعاوى ضدهم"، حسب "ABC NEWS".
ويحق للمدعين طلب تعويضات تأديبية في وقت لاحق.
ورفعت الدعوى القضائية لأول مرة عام 2004، واستؤنفت في 2016 بعد أن أصدر الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب.
وقال وكيل أسر أحد الضحايا، إن المحكمة وجدت في الأدلة المقدمة لها "ما يثبت تقديم إيران للدعم المالي للقاعدة، وكان ذلك وراء هجمات 11 سبتمبر".
ولم ترد إيران على الحكم الموجه ضدها، إلا أن أسر الضحايا قد تستفيد من أصول إيرانية صغيرة تم وضع اليد عليها واستخدمت من قبل في تعويض عائلات.
ولقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم جراء هجوم الطائرات على برجي التجارة في 11 سبتمبر 2001.
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