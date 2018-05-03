بريطانيا تعترف بقتل مدني في سوريا

اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بمسؤوليتها عن مقتل مدني في غارة جوية لسلاح الطيران البريطاني في سوريا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها وزارة الدفاع البريطانية بمسؤوليتها عن قتل مدني في سوريا منذ بدء الهجمات الجوية.

وقالت الوزارة إن مدنيا سوريا قتل، في 26 مارس/ آذار الماضي، بسبب غارة شنتها طائرة دون طيار "درون" تابعة لسلاح الجو البريطاني، بحسب ما نقلت صحيفة " الغارديان " البريطانية عن الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الغارة استهدفت 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقبل شنها مباشرة دخل مدني بدراجته النارية نطاق الضربة فقتل.

وعبر وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، عن "عميق أسفه" جراء الحادث، وذلك في بيان متكوب أرسله إلى البرلمان.

وتابع وليامسون في البيان: "نفعل كل ما نستطيع فعله لتقليل تعريض المدنيين للغارات البريطانية، من خلال عمليات استهداف مهنية لموظفي الخدمة".

وأوضح: "لهذا إنه لأمر مؤسف للغاية أن تتسبب غارة بريطانية استهدفت مسلحي "داعش" شرقي سوريا في 26 مارس/ آذار، في مقتل مدني دون قصد. خلال ضربة على 3 مسلحين عبرت دراجة نارية منطقة الغارة في اللحظة الأخيرة وقتل مدني واحد".

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الحادث سيخضع للمراجعة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن أسرة القتيل ستحصل — إن تم التوصل لها — على تعويض.