كيم جونغ أون: التخلص من السلاح النووي أمر ثابت بالنسبة لكوريا الشمالية

بكين —سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يى، الذي يزور كوريا الشمالية حاليا، أنه التقى بالزعيم الكوري الشمالي اليوم.
وزار كيم جونغ أون الصين، نهاية مارس/ آذار الماضي، وهي الزيارة الأولى لزعيم كوريا الشمالية خارج بلاده منذ توليه السلطة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووزارة الخارجية الصينية إن مستشار الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في بيونغ يانغ، أمس الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)