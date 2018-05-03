الشرطة الألمانية تداهم ملجأ للمهاجرين بعد اشتباكات

ورفضت الشرطة أيضا تقديم تفاصيل عن مداهمة اليوم للملجأ والتي قالت إنه يأوي نحو 500 طالب لجوء، ومعظم هؤلاء من دول أفريقية مثل نيجيريا وغينيا والكاميرون، كما جاء على وكالة "رويترز"
وأفرجت الشرطة في بلدة إلفانجن بجنوب البلاد، مساء يوم الاثنين، عن الشاب الذي كانت تريد ترحيله والذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه يوسف أو، قائلة إنها "تريد تفادي تصعيد".
وخلال الاشتباكات ضرب طالبو اللجوء سيارات الشرطة بقبضاتهم فألحقوا أضرارا بإحداها. وفتحت السلطات تحقيقا في خرق السلم وغيرها من المخالفات المحتملة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
ولا تزال ألمانيا تجد صعوبة في دمج المهاجرين الذين هرب كثير منهم من الحرب أو الصراعات في الشرق الأوسط، ولا تزال السلطات تنظر قائمة طويلة من طلبات اللجوء كما أن دمج المهاجرين في سوق العمل يمثل تحديا كبيرا، وتبحث الحكومة قواعد للم شمل أسر المهاجرين.
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