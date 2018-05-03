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    عاصمة الصومال مقديشو

    مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية في مقديشو

    © Sputnik . Youry Abramotchkin
    العالم
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    أفادت الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مسلحين مجهولين خطفوا ممرضة ألمانية من الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الأربعاء.

    ورغم أن عمليات خطف وقتل موظفي الإغاثة الصوماليين منتشرة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي فإن استهداف الموظفين الأجانب تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة مع تحسن الأوضاع الأمنية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    عاصمة الصومال مقديشو
    © Sputnik . Youry Abramotchkin
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    وقال الرائد في الشرطة محمد حسين "تلقينا البلاغ بعد دقائق من خطفها ونقوم حاليا بتفتيش المنطقة كلها. نأمل أن نتمكن من العثور عليها".

    وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن عملية الخطف وقعت في حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

    وتعمل الممرضة سونيا نيينتييت مع الصليب الأحمر منذ 2014 في مناطق صراع تشمل سوريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

    وقال الصليب الأحمر إنها كانت تقدم تدريبات على الإسعافات الأولية في مقديشو هذا الأسبوع لمسعفين محليين. كما كانت ترعى صوماليين في مستشفيات وعيادات صحية وأماكن احتجاز.

    وقالت كريستال ويلس المتحدثة باسم الصليب الأحمر في نيروبي "إنها ممرضة تمضي أيامها في رعاية الفئات المعرضة للخطر في الصومال- المرضى والجرحى. إنها إنسانية بحق".

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2018 / Abdullah Doma
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    ولم تعلن أية جماعة بعد مسؤوليتها عن الخطف.

    وذكر الصليب الأحمر ومقره سويسرا والذي يقدم مساعدات إنسانية في الصومال منذ سنوات إنه على اتصال مع عدد من السلطات.

    وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية، اليوم الخميس، إن الحكومة لا يمكنها التعقيب على الأمر.

    وكان موظفون في الصليب الأحمر قالوا في وقت سابق لـ "رويترز" إن الخاطفين أخذوا زميلتهم من داخل مجمع اللجنة في مقديشو وخرجوا بها من باب خلفي متجاوزين حراس الأمن الذين كانوا متمركزين عند البوابة الرئيسية.

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