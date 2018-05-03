الليرة التركية تنخفض لأدنى مستوياتها... والأزمة السورية حاضرة

وحدث الانخفاض الأخير في سعر صرف الليرة بعد أن أصدرت الهيئة الإحصائية التركية بيانات عن نمو أسعار المستهلك في نيسان/ أبريل، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 10.85 بالمئة، والذي كان متوقعاً 10.5 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الملابس وخدمات النقل.
ويذكر أن المصرف المركزي، في أية دولة، عادة ما يلجأ إلى رفع سعر الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر تسليف الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.
وتشهد الليرة التركية هبوطا ملحوظا في قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.
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