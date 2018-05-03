البنتاغون يعلن عن عدد العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، اليوم الخميس، أن نحو 5000 عسكري أمريكي يتمركزون في سوريا والعراق.

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واشنطن- سبوتنيك . وقالت وايت للصحفيين "عدد أفراد قواتنا في سوريا والعراق نحو 5 آلاف. هذا رقم تقريبي"، رافضة الإفصاح عن عدد العسكريين في كل من هاتين الدولتين.

هذا وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا)، وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة من دون موافقة سلطات البلد.

وفي وقت سابق، طالبت الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بالتدخل لإنهاء وجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية.