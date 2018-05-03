الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات سياسية حول القضايا الإقليمية مع إيران

اجتمع الاتحاد الأوروبي في روما لإجراء مشاورات سياسية حول القضايا الإقليمية مع إيران، وترأس الاجتماع الأمين العام للخدمة الدبلوماسية هيلغا شميد، بحضور فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة على مستوى المدراء السياسيين.

أمستردام — سبوتنيك. قالت المتحدثة الرسمية والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش في بيان صحفي "استضافت روما المشاورات السياسية حول الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الإقليمية مع إيران. وترأس الاجتماع الأمينة العامة للخدمة الدبلوماسية هيلغا شميد وحضر كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة على مستوى المدراء السياسيين، وترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري".

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: موسكو تدعو إسرائيل لتقديم المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني

وأضافت كوتشيانتشيتش "هذه هي الجولة الثانية من المحادثات بهذا الشكل بعد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في شباط/ فبراير 2018"، مشيرة إلى أن "المناقشات ركزت على الوضع السياسي والإنساني في اليمن، وكانت مثمرة".

وتابعت "وافق المشاركون على الاجتماع مرة أخرى بهذا الشكل في بروكسل في المستقبل القريب".

وفي منتصف شهر أيار/ مايو يحل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعلان نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

وكان زعماء بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا أعلنوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، دعمهم للاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل الصواريخ الباليستية.