البيت الأبيض: ترامب "منفتح للغاية" لإمكانية اللقاء مع بوتين

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي "منفتح للغاية" لإمكانية اللقاء مع نظيره الروسي، مشيرة إلى عدم وجود أية تفاصيل حول اللقاء.

© Sputnik . Michael Klimentyev لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب

واشنطن — سبوتنيك . وأكدت ساندرس خلال مؤتمر صحفي، على أن ترامب "منفتح للغاية" لإمكانية لقاء بوتين.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في آذار/ مارس الماضي، عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن والعمل معا على وضع حد لسباق التسلح.

وكان لافروف، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا عن سؤال حول ما إذا كانت الاستعدادات لاجتماع الرئيسين "معلقة"، إن "الكلمة خرجت" يقصد التأكيد على النية من جانب ترامب. وأضاف: "إن الرئيس بوتين مستعد لاجتماع كهذا".

ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن التحضيرات للقمة بحد ذاتها لا تجري بعد.

وأكد لافروف: "ولكن إذا كان الأمر كذلك، فبمجرد أن يكون هناك بعض التطور، سنخبركم بالتأكيد عن ذلك، ولكنني سوف ألفت الانتباه فقط، إلى أن دونالد ترامب، عقب هذه المكالمة الهاتفية تحدث عدة مرات في التغريدات، وشفهيا، عن أنه ينبغي حل القضايا مع روسيا، نحن نريد أن نكون على علاقات جيدة مع روسيا، وهذا أفضل من عدم وجود علاقات جيدة، والأحمق فقط هو الذي يفكر بطريقة أخرى. كل هذا نسمعه أيضا".