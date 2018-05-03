"إن بي سي": المحققون في الولايات المتحدة تنصتوا على هاتف محامي ترامب

أفادت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، اليوم الخميس، أن المحققين في الولايات المتحدة قاموا بالتنصت على عدة خطوط هاتفية لمايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo / Susan Walsh تعليق قضية "الممثلة الإباحية" ضد محامي ترامب

موسكو — سبوتنيك . نقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عن مصدرين على دراية بالحادث "أن التنصت على الهاتف استمر "لأسابيع" قبل أن يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بالبحث عن مكتب كوهين وغرفة الفندق [الذي يقيم فيها] في أوائل نيسان/ أبريل.

وأفاد مصدر القناة التلفزيونية، بأن المحققين تنصتوا على مكالمة واحدة على الأقل، قام بها المحامي عبر الخط الهاتفي الذي يعتقد أن المحامي يستخدمه للتحدث مع ترامب.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) قد قام، في نيسان/ أبريل الماضي، بتفتيش مكتب ومقرات أخرى لكوهين، وصودرت وثائق. وطلب ممثلو كوهين، من المحكمة أن تحد من وصول وزارة العدل إلى الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أنه خلال عمليات التفتيش يمكن أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد صادر تسجيلات لمحادثات هاتفية للمحامي مع ترامب، وكذلك وثائق متعلقة بمدفوعات إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وفي الأيام الأخيرة ، كان كوهين موضع شبهة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك ورود اسمه في القضية حول العلاقة الممكنة لترامب نفسه مع الممثلة البريطانية كليفورد.