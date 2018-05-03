البنتاغون يعلق على نشر الصين "سرا" صواريخ على جزر متنازع عليها

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أعمال الصين على جزر في بحر الصين الجنوبي.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وايت، بأن الولايات المتحدة: "قلقة بسبب عسكرة هذه الجزر".

© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua الصين تنشر سرا منظومة دفاع جوي في الجزر المتنازع عليها

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الـ" سي إن بي سي"، في إشارة إلى مصادر، أن الصين نشرت سرا صواريخ مجنحة مضادة للسفن ومنظومات دفاع جوي على جزر أرخبيل نانشا في بحر الصين الجنوبي ، الجزر التي تدور حولها خلافات إقليمية.

ويوجد لدى الصين وعدد من الدول في المنطقة — اليابان، فيتنام، والفلبين — خلافات حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر جنوب الصين وبحار شرق الصين. وأعلنت الولايات المتحدة، أن الصين تقوم ببناء جزر اصطناعية وتجعلها مواقع عسكرية وتقوم بتوسيع مياهها الإقليمية على حساب الأراضي الاصطناعية. أما الصين فترفض الاتهامات الأمريكية.

هذا وقضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، في تموز/ يوليو 2016، وبدعوى مقدمة من الفلبين، بأن الصين لا تملك أي مبرر للمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقررت المحكمة أن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي (نانشا) ليست جزراً ولا تشكل منطقة اقتصادية حصرية. ولم تعترف الصين من جانبها بقرار التحكيم.