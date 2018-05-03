أمريكا تشكو بعد تعرض طائراتها لأشعة ليزر من قاعدة صينية في جيبوتي

شكت الولايات المتحدة رسميا للصين بعدما قام مواطنون صينيون بتوجيه أشعة ليزر نحو طائرة عسكرية أمريكية قرب جيبوتي في عدد من المواقع في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لـ"رويترز" يعاني الجيش الأمريكي منذ عقود من توجيه أشعة الليزر نحو طائراته. بيد أن الوقائع تبرز قلق الولايات المتحدة بشأن قاعدة عسكرية صينية تبعد أميالا قليلة عن قاعدة أمريكية حيوية في جيبوتي.

© AP Photo / US Navy, John F. Williams الصين تخترع سلاح ليزر جديدا

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين "إنها وقائع خطيرة للغاية… فاتحنا الحكومة الصينية رسميا في الأمر وطلبنا من الصينيين التحقيق في تلك الوقائع".

وأضافت وايت أن البنتاغون واثق من أن الصينيين هم من وجه أشعة الليزر وأن أقل من عشر وقائع حدثت في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفاد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم كشف اسمه بحسب "رويترز"، بأنه في واقعة الشهر الماضي تعرض طياران في طائرة "سي-130" لإصابات طفيفة في العين.

وقال المسؤول إن أشعة ليزر من التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية وجهت في حالات قليلة من القاعدة الصينية إلى الطائرات.

وتحتل جيبوتي موقعا استراتيجيا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق المؤدي إلى قناة السويس.

وتستضيف جيبوتي قاعدة عسكرية أمريكية يوجد فيها أربعة آلاف عسكري، بينهم قوات من العمليات الخاصة، وهي قاعدة انطلاق للعمليات في اليمن والصومال.

ووضع الجيش الأمريكي هذا العام مواجهة الصين إلى جانب روسيا، في صلب استراتيجية جديدة للدفاع الوطني.