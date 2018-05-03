إطلاق نار في مركز تسوق بمدينة ناشفيل الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب قناة "دابليو أس أم في" التلفزيونية الأمريكية، أصيب 4 أشخاص جراء الحادث، وتم اعتقال أحد المشتبه بهم والبحث مستمر عن المشتبه به الثاني.
Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) May 3, 2018
في المقابل، ذكرت مديرية مكافحة الحرائق في المدينة، بأنه تم نقل شخص واحد إلى المستشفى في حالة حرجة.
وجاء في بيان المديرية على تويتر: "موظفونا موجودون في مركز التسوق "أوبري ميلز"، ونقل مريض واحد إلى مستشفى "فاندربيلت" في حالة حرجة".
We are staging with @MNPDNashville as they clear the mall. No other injuries reported. pic.twitter.com/KFT7uXF9Gh— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) May 3, 2018
هذا ولا تزال تفاصيل الحادث غير معروفة حتى الأن.
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