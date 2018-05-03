دالاي لاما: دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي

اعتبر القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، دالاي لاما الرابع عشر، اليوم الخميس، أن دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي.

© REUTERS / Thomas Peter البدء ببناء أعلى قبة سماوية بالعالم العام المقبل في التيبت

دارامسالا — سبوتنيك . وقال دالاي لاما خلال مؤتمر مع مجموعة من العلماء البارزين الروس، في إطار مؤتمر "إدراك العالم"، في مقر إقامته في مدينة دارامسالا الهندية: "روسيا بمثابة جسر بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي. هذه دولة مهمة جدا."

وأشار القائد الروحي للبوذيين، إلى أنه ومن المنظور التاريخي، توجد روابط طويلة وعميقة وواعدة بين روسيا والتيبت. ولا يقتصر الأمر فقط على البوذية التبتية التي انتشرت منذ عدة قرون في روسيا.

وأضاف دالاي لاما: "إذا تناولنا السياسة، فإن سلفي، دالاي لاما الثالث عشر، كانت له اتصالات جيدة مع القيصر الروسي. وحتى في زمن لينين، وصلت وفود من روسيا إلى لاسا."