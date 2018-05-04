جون ماكين يهاجم ترامب في كتاب جديد بعنوان "موجة لا تهدأ"

وهاجم السناتور الأمريكي الرئيس دونالد ترامب واتهمه في كتابه الجديد بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية وبإكالة المديح على "طغاة" دوليين (بحسب تعبيره) وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين.
وأضاف "من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب".
ويُعتبر ماكين من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية على الرغم من معركته مع مرض السرطان.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن الكتاب سيصدر في الـ 22 من مايو/ أيار الجاري. وقد تم إرسال نسخة مسبقة إلى رويترز من قبل الناشر سيمون وشوستر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)