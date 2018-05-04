الغارديان: هذا ما تخطط له بريطانيا ضد روسيا في 2018

تعتزم بريطانيا انتهاز فرصة واستخدام عدد من مؤتمرات القمة الدولية في عام 2018، لتوسيع الحلف المناهض لروسيا على خلفية القضية حول تسميم سيرغي ويوليا سكريبال في سالزبوري، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصادر حكومية.

© Sputnik . Nancy Sisil لندن ترد على اثنين فقط من أصل 47 سؤالا طرحتها موسكو بشأن "سكريبال"

موسكو — سبوتنيك . ووفقاً للصحيفة ، يعتزم الدبلوماسيون البريطانيون استخدام 4 منتديات رئيسية لهذا الغرض، والتي من المتوقع أن تجري هذا العام — اجتماعات قادة "السبعة الكبار"، وقمة "العشرين"، بالإضافة إلى مؤتمرات قمة "الناتو" و"الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن العلاقات القائمة بين روسيا وبريطانيا ازدادت تأزما بشكل حاد، بعد وقوع حادث سالزبوري، حيث تم تسمم عقيد المخابرات العسكرية الروسية المتقاعد سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وفي هذا السياق زعم الجانب البريطاني، بأن روسيا متورطة في قضية التسمم المذكورة باستخدام مادة "أي 234" السامة. أما روسيا فتنكر ذلك بشك قاطع.