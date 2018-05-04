السجن المؤبد لمواطنة روسية لتهريبها مادة الكوكايين إلى فيتنام

أفاد المحامي، سونكار نورماغامبيتوف، اليوم الجمعة، أن محكمة مدينة هو تشي منه، في فيتنام، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق موكلته المواطنة الروسية، ماريا دابيركا، لتهريب مادة الكوكايين إلى البلاد.

روستوف على الدون — سبوتنيك. وقال المحامي لوكالة "سبوتنيك": "أصدرت محكمة مدينة هو تشي منه، حكما بالسجن المؤبد بحق ماريا دابيركا".

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وكانت السلطات الفيتنامية ألقت القبض على دابيركا، في آب/أغسطس عام 2014، لدى وصولها إلى مطار هوشي منه قادمة من سنغافورة، حيث عثر مفتشو الجمارك، على حوالي 3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين في القاع المزدوج لحقيبتها.

ويفرض القانون الفيتنامي عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة ضد من يدان بالإتجار أو نقل أو تخزين أكثر من 100 غرام من الهيروين أو الكوكايين.