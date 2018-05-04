نعيم الرحمن يدلي باعتراف بخصوص اغتيال رئيسة وزراء بريطانيا

قال المتهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لمحكمة في لندن، اليوم الجمعة، إنه بريء من التهم الإرهابية.

ونعيم الرحمن متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننغ ستريت ليتسنى له الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وظهر المتهم عبر شاشة تلفزيونية وهو يمثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

© REUTERS / Simon Dawson وسائل إعلام ترجح استقالة ماي في الشهر المقبل

وبحسب لائحة الاتهام نسب إليه معاينة داوننغ ستريت والتخطيط لاستخدام حقيبة مثبت بها عبوة ناسفة، استعدادا "لشن هجمات ضد أشخاص في المملكة المتحدة".

ونعيم الرحمن الذي ألقي القبض عليه، في نوفمبر/ تشرين الثاني، متهم أيضا بمساعدة آخر هو محمد عمران للانضمام لتنظيم "داعش"، وذلك بأن أعد شريطا مصورا أرسله إليه يبلغه فيه بأنه راعيه.

وقال عمران، اليوم الجمعة، إنه برئ من تهم التخطيط للسفر إلى ليبيا للانضمام لـ "داعش" وحيازة الشريط المسجل الذي أعده نعيم الرحمن وبحث البدائل المتاحة للسفر وحيازة منشورات إرهابية.

وقال نعيم الرحمن، وهو من شمال لندن، إنه بريطاني بنغالي، بينما قال عمران إنه بريطاني.