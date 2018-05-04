صحف كورية جنوبية تكشف سر حذاء كيم

وعرض الصحفيون على الخبراء صورة الزعيم الكوري الشمالي خلال القمة التي جمعته بنظيره الجنوبي ليحللوا المظهر الخارجي لكيم، وخلال المقارنة بين الرئيس الكوري الشمالي والكوري الجنوبي، بدا الأول (رئيس كوريا الجنوبية) أقصر من نظيرة الكوري الشمالي بـ2-3 سنتيمتر الذي يبلغ طوله 168.

© AP Photo / Korean Central News Agency كيم يدفع بصحفي بعيدا عن طريق زوجته (فيديو)

وكان رئيسا الكوريتين قد عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.