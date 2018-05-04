واشنطن: نعيد النظر في برنامج مساعدة سوريا بما في ذلك دعم "الخوذ البيضاء"

أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعيد النظر في برامج تقديم الدعم لسوريا بطلب من ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل "الخوذ البيضاء".

واشنطن — سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لـ"سبوتنيك": "نحن نعيد النظر في برامج دعم سوريا الحالية بطلب من الرئيس… بما في ذلك دعم "الخوذ البيضاء". الولايات المتحدة تدعم "الخوذ البيضاء" مع مانحين آخرين، ونحن نتوقع أن نشاطهم سيستمر نتيجة للتبرعات من مصادر مختلفة".

وأكد ممثل الوزارة أن الرئيس ترامب أكد بشكل واضح أنه "يجب على الشركاء والحلفاء لعب دور كبير في استقرار الوضع في سوريا".

© Sputnik . Sergey Pyatakov زاخاروفا توضح الخطط المتطورة لتمويل "الخوذ البيضاء"

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية توقفت عن تمويل "الخوذ البيضاء" في سوريا.

وأوقفت وزارة الخارجية الأمريكية تمويل "الخوذ البيضاء" في الأسابيع القليلة الماضية، وفق إفادة شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف لـ"سبوتنيك" أن فيديو الهجوم الكيميائي المفترض في دوما السورية قدمته منظمة "الخوذ البيضاء".