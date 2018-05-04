ترامب يلتقي رئيس كوريا الجنوبية قبل قمته مع زعيم كوريا الشمالية

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان قبل القمة بين ترامب وكيم جونغ أون.

© REUTERS / REUTERS TV / CCTV دبلوماسي صيني كبير يجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك . وقالت الرئاسة اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار في بيان لها إنه تم الاتفاق على لقاء مون جيه وترامب في واشنطن قبل القمة الأمريكية الكورية الشمالية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إنه تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضح الرئيس الأمريكي "حددنا التاريخ والمكان وسيتم الإعلان عنهما قريبا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن القمة التاريخية بين الرئيسين يمكن أن تعقد في هذا الشهر، طالما قدمت كوريا الشمالية تنازلات معينة.