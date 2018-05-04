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    وزارة الخارجية البريطانية

    الخارجية البريطانية تؤكد استمرار دعم "الخوذ البيضاء"

    © AFP 2018 / Niklas Halle'n
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن مستمرة في دعم منظمة "الخوذ البيضاء".

    لندن — سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوزارة لـ"سبوتنيك" تعليقا على تصريحات لواشنطن في هذا الخصوص: "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الخوذ البيضاء وعملها الحيوي الذي تقوم به، حيث تقدم المساعدات للمدنيين المتضررين من النزاع في سوريا".

    وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن واشنطن تعيد النظر في برامج تقديم الدعم لسوريا بطلب من ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل "الخوذ البيضاء".

    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    زاخاروفا توضح الخطط المتطورة لتمويل "الخوذ البيضاء"

    وقال ممثل الوزارة لـ"سبوتنيك": "نحن نعيد النظر في برامج دعم سوريا الحالية بطلب من الرئيس… بما في ذلك دعم "الخوذ البيضاء". الولايات المتحدة تدعم "الخوذ البيضاء" مع مانحين آخرين، ونحن نتوقع أن نشاطهم سيستمر نتيجة للتبرعات من مصادر مختلفة".

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن تمويل منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا يجري وفق خطط متطورة.

    وأضافت بسخرية: "تؤكد "الخوذ البيضاء" أنها ليست تحت تأثير أي دولة. بالطبع، لا أحد يتواجد تحت تأثير أحد، إنهم يأخذون منهم المال فقط".

    كما أشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام كتبت مرارا عن التبرعات الكبيرة، التي تلقتها "الخوذ البيضاء" من عدد من الدول المشاركة في الأزمة السورية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.

    ووصفت زاخاروفا خطط تمويل "الخوذ البيضاء" بأنها متطورة للغاية. وأكدت أن التمويل يملك أصولا بريطانية "مايدي ريسكيو"، التي تعمل على القضايا السورية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية البريطانية, مساعدات, دعم, الخوذ البيضاء, وزارة الخارجية البريطانية, بريطانيا
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