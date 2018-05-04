روحاني حول حظر تطبيق "تيليغرام": الحظر ينافي أصول الحرية والاستقلال في البلاد

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن حظر تطبيق "تيليغرام" ينافي أصول الحرية والاستقلال في بلاده ويقف في وجه الديمقراطية مؤكدا أن حكومته لم تتخذ قرار الحجب وأنها تقف ضده.

موسكو- سبوتنيك. وقال روحاني في منشور عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" إن: "المحكمة أصدرت القرار دون مروره بالمراحل القانونية وتم اتخاذه بشكل إجباري وهذا يتعارض مع شعار الاستقلال والحرية في الجمهورية الإسلامية ويقف في وجه الديمقراطية".

© AFP 2018 / Atta Kenare صحيفة سعودية تتحدث عن حرب قريبة ضد إيران

وفي رسالة موجهة للسلطات العليا في البلاد قال روحاني:

إذا كان أصحاب أعلى سلطة في البلاد هم من اتخذوا هذا القرار في إغلاق وسائل التواصل بين الناس فالأحرى أن يتخذ القرار الناس بأنفسهم.

وأضاف أن "سياسة الحكومة الحالية هي عالم افتراضي آمن وليس عالم افتراضي أمني" في إشارة لاتخاذ القرار من جهة أمنية وليس من جهة تأمين معلومات المشتركين عبر التطبيق.

وتابع: "حتى الآن لم يتم حظر أي شبكة تواصل اجتماعي عبر هذه الحكومة ولن تغلق أي شبكة عبر الحكومة".

مشددا على أن "حظر "تيليغرام" لم يتم عن طريق الحكومة ولم تؤيده".