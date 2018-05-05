بعد 7 سنوات من تفكيكه... أمريكا تعيد إنشاء الأسطول الثاني في الأطلسي

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية، اليوم الجمعة، "استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيدا وينطوي على مزيد من التحديات".
ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول بالبحرية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إن عددا من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد وليس واضحا متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي عام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.
وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي لروسيا والصين سيكون أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على مكافحة الإسلاميين المتشددين.
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