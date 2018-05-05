أول تعليق من إسرائيل على سحب ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن

أعلنت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، يوم الجمعة، أن إسرائيل انسحبت من المنافسة من أجل لحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في انتخابات هذا العام.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقاؤنا، قررت دولة إسرائيل سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".

© REUTERS / Lucas Jackson إسرائيل تسحب ترشحها لمقعد في مجلس الأمن للعامين المقبلين

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في الأمم المتحدة أن إسرائيل قررت الانسحاب من السباق كون فرصها للفوز بالمقعد ضئيلة جدا.

ومن المقرر التصويت على 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 حزيران/يونيو، ليأخذوا المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2019، بعد انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعدين في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تنافس عليهما ألمانيا وبلجيكا.