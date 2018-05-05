أول تعليق من إسرائيل على سحب ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقاؤنا، قررت دولة إسرائيل سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".
ومن المقرر التصويت على 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 حزيران/يونيو، ليأخذوا المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2019، بعد انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعدين في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تنافس عليهما ألمانيا وبلجيكا.
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