رئيس رومانيا يصف المذكرة حول نقل سفارة بلاده إلى القدس بالخطأ

يعتقد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، أن المذكرة حول نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بأنه خطأ يجب تصحيحه.

كيشيناو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أغربرس"، عن يوهانيس، في رد له على سؤال بشأن المذكرة حول نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، قوله: "لقد حدث خطأ، ويجب تصحيحه، لأنه ليس لدي مصلحة ورومانيا كدولة ليس لها أي مصلحة في إفساد علاقات ودية وجيدة مع إسرائيل".

© REUTERS / Heidi Levine رئيس رومانيا يطلب من رئيسة الوزراء الاستقالة لزيارتها إسرائيل

وأكد الرئيس، أن "المناقشات على سبيل المثال في إسرائيل، حول هذه القضية تجرى منذ 20 عاماً وأكثر، لكنها في النهاية هي تطلعات حتى يتم الوفاء بجميع شروط الأمم المتحدة". نحن لا يمكننا إجراء سياسة خارجية على أساس الأماني، التي لا تتناسب مع معايير القانون الدولي".

يذكر أن حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ويعتبر القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر، وذلك بموجب دستور البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 6 دول على الأقل أجرت محادثات جادة مع السلطات الإسرائيلية حول نقل سفاراتها إلى القدس.