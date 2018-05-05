إعلام: إيران تبحث مع كيري سبل إنقاذ الاتفاق النووي

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن مصدر لها، أن كيري وظريف، ناقشا سبل الحفاظ على الاتفاق، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كانوا قد تمكنوا من تحقيق أي تقدم.
وكان زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعلنوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، دعمهم للاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل الصواريخ الباليستية.
هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي في حال الالتزام بها، ترفع العقوبات المالية الاقتصادية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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