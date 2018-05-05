الولايات المتحدة تنهي إقامة نحو 90 ألف مهاجر

قررت الإدارة الأمريكية، إنهاء إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس يقيمون في البلاد منذ عقدين، ومنحهم مهلة 18 شهراً للمغادرة، في حال لم يتمكّنوا من الحصول على تأشيرات بطرق أخرى.

وأفادت شبكة "سي إن إن" المحلية، مساء الجمعة، أن الفئة المستهدفة، هم من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين، والذين سبق أن قدموا إلى الولايات المتحدة عقب إعصار "ميتش" الذي ضرب هندوراس عام 1998.

وذكرت الشبكة، أن إعلاناً أصدرته وزارة الأمن الأمريكية، أنهى وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من الهندوراس.

© AP Photo / Andrew Harnik مجلة أمريكية: هذا ما قاله ترامب عن المهاجرين

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الأمريكية ستمنح هؤلاء المهاجرين ، مهلة 18 شهرا لمغادرة البلاد، أو العمل على إيجاد طرق أخرى للبقاء، في حال كان بإمكانهم الحصول على تأشيرات بسبل مختلفة.

وبهذا القرار، يرتفع عدد الذين قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء إقاماتهم في الولايات المتحدة، منذ العام الماضي وحتى اليوم، إلى أكثر من 425 ألف مهاجر عاشوا بالبلاد لعقود.

وقررت إدارة ترامب إنهاء برامج حماية المهاجرين القادمين من عدد من البلدان، والتي كان يجري تجديدها كل عامين.

وتستهدف قرارات ترامب حوالي 60 ألف مهاجر من هايتي، و250 ألف مهاجر من سلفادور، و90 ألف من الهندوراس، و5 آلاف من نيكاراغوا، بالإضافة إلى 15 ألف مهاجر من نيبال، وجميعهم من المستفيدين ببرنامج الحماية المؤقت.

ويعتبر تقليص نسب المهاجرين، ومحاربة الهجرة السرية، وبناء جدار يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أبرز وعود "ترامب" خلال حملته الانتخابية في 2016.