ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة

وفي خطاب ألقاه في مؤتمر الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ، قال ترامب "لا أحد لديه سلاح في باريس. وكلنا نتذكر الأشخاص الـ130 (القتلى) والعدد الهائل من الناس الذين أصيبوا بشكل فظيع".
وتابع "ولكن لو أن موظفا أو أي واحد منكم (…) كان موجودا مع سلاح موجه إلى الجهة المقابلة، لكان الإرهابيون فروا (…) وكانت القصة مختلفة".
وأكد ترامب دعمه غير مشروط للجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، واعدا بحماية حق الأمريكيين في حمل السلاح، بحسب "فرانس برس".
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