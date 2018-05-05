الخارجية الليبية: سيالة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في طاجيكستان

أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في جمهورية طاجيكستان في العاصمة دوشنبيه.

طرابلس- سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني في البيان الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن:"وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة شارك أمس الجمعة الموافق 4 مايو/أيار 2018، في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عقد في عاصمة جمهورية طاجيكستان دوشنبيه".

© Sputnik . Ramil Sitdikov شويغو وحفتر يبحثان عبر الفيديو مكافحة الإرهاب الدولي والتسوية في ليبيا

وأضاف البيان أن:"المؤتمر يهدف إلى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه بلدان العالم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والراديكالية والتطرف العنيف باعتبارها المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في مناطق مختلفة وكثيرة من العالم"، مشيرة إلى أن "المؤتمر يسعى لخلق فهم مشترك للتحديات الحالية واستكشاف الفرص لتعزيز الشراكة والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتقاسم الفرص والتحديات".

واختتم البيان بأن: "المؤتمر ناقش ضرورة تعزيز آليات التعاون ضد الإرهاب الإلكتروني وتطوير المبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف في الفضاء الإلكتروني".

يشار إلى أن المؤتمر ينعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة 17 دولة حول العالم.