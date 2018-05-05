انتحار 33 جنديا أوكرانيا منذ بداية العام

أعلن المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.

© AFP 2018 / DOD الأركان العامة: الجيش الأوكراني يستعد لتسلم منظومات جافلين الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وكتب ماتيوس، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منذ بداية عام 2018، انتحر 33 جندياً تابعين للقوات المسلحة والحرس الوطني و التشكيلات العسكرية الأخرى".

وأشار ماتيوس، إلى أنه تم تسجيل 24 حالة انتحار في منطقة العمليات العسكرية في دونباس. ووفقاً للمدعي العام العسكري، فإن وزير الدفاع الأوكراني، يبذل كل جهد لإعادة تأهيل العسكريين من عواقب اضطرابات ما بعد الصدمة.

هذا وفي وقت سابق قال ماتيوس، أنه منذ بداية العملية العسكرية في دونباس، قتل حوالي 3.8 ألف جندي، وانتحار 554.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.