الدفاع الروسية: 10 طائرات "ميغ -31" مزودة بصواريخ "كينجال" أصبحت جاهزة للاستخدام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عشر طائرات من طراز "ميغ -31" أصبحت الآن مزودة بصواريخ "كينجال" مشيرة إلى أنها جاهزة للاستخدام.

موسكو — سبوتنيك. أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن عشر طائرات من طراز ميغ-31 مزودة بصواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، دخلت الخدمة القتالية — الاختبارية وباتت جاهزة للاستخدام.

وقال بوريسوف على أثير قناة "زفيزدا": "هذه الطائرة تتمتع بقدرة كبيرة على إيصال هذا الصاروخ للسرعة اللازمة… اليوم توجد عشر طائرات دخلت الخدمة الاختبارية القتالية ومستعدة للاستخدام".

يشار إلى أن متفرجي وحضور الجزء الجوي من العرض العسكري المرتقب، يوم 9 أيار/ مايو الجاري في موسكو، سيرون أفضل الطائرات الحربية الروسية، وسيشمل هذا العرض تقليديا وحدة طيران كبيرة.

وستشارك هذا العام في الجزء الجوي من العرض للمرة الأولى مقاتلات "ميغ-31كا"، المزودة بصواريخ "كينجال".

يتبع…