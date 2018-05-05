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19:31 05 مايو/ أيار 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمشي على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن قبل مغادرته إلى ميتشيغان، 28 أبريل/ نيسان 2018

    شمخاني: إيران ستقف في وجهة "بلطجة" ترامب بشأن الاتفاق النووي

    © REUTERS / Yuri Gripas
    العالم
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    قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم السبت، إن إيران مصممة على رفض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اتفاقها النووي واصفا تلك المطالب بأنها ترقى إلى حد البلطجة. بحسب ما ذكرته رويترز.

    ويقول ترامب إنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 أيار/ مايو على تصحيح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.

    وأوضح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "هذا اتفاق دولي… ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على أسلوب البلطجة الذي تتبعونه".

    نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
    © Sputnik . Michael Voskresenskiy
    نائب وزير الخارجية الروسية يناقش الاتفاق النووي الإيراني مع السفير البرتغالي

    وأضاف شمخاني مخاطبا ترامب "أنت تقول إنك لا تقبل شيئا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره".

    وتساءل "من يضمن أنه إذا تم التوصل إلى شيء معك لن يرفضه الرئيس القادم (للولايات المتحدة)؟".

    إلى ذلك، كشف مسؤولان بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية، الأربعاء 2 أيار/ مايو، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 بحلول 12 مايو لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد.

    وقال المصدر لرويترز إن هناك احتمالا لأن يختار ترامب بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق الدولي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وذلك من أجل "الحفاظ على التحالف" مع فرنسا وحفظ ماء وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى بترامب الأسبوع الماضي وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.

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    أخبار إيران, الاتفاق النووي, انسحاب, اتفاق, الاتفاق النووي الإيراني, المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني, البيت الأبيض, علي شمخاني, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إيران
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