إعلام عبري يكشف تفاصيل "العملية السرية" لتهريب وثائق "النووي الإيراني"

كشفت تقارير إعلامية عبرية، تفاصيل العملية السرية التي حصلت إسرائيل عن طريقها على آلاف الوثائق الخاصة بشأن برنامج إيران السري للأسلحة النووية.

ذكر تقرير تلفزيوني في شبكة "حداشوت" الإخبارية، استند إلى إحاطات من قبل مسؤولين إسرائيليين، أن عملاء وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" هربوا مئات الكيلوغرامات من الأوراق والملفات الرقمية حول برنامج الأسلحة النووية السري الإيراني خارج الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي كان عملاء إيرانيون يعملون على تعقب العملية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو: لدينا أكثر من 55 ألف وثيقة سرية حول أنشطة إيران النووية السرية

كما ذكرت أن العملية تطلبت بنى تحتية عملياتية واسعة داخل الأراضي الإيرانية، حيث قالت الشبكة العبرية إن موقع المستودع الذي تم تخزين الملفات فيه كان في ضواحي شوراباد جنوبي طهران في منطقة صناعية، مشيرة إلى أن الموساد اكتشف المستودع في عام 2016، ووضعه تحت المراقبة منذ ذلك الحين.

وأضافت أنه قبل الوصول إلى الموقع، تم نقل المواد الأرشيفية السرية من قبل السلطات الإيرانية عدة مرات للتكتم على مكان وجودها، إلا أنه وفي أواخر يناير من العام 2018، حصل عملاء الموساد على معلومات دقيقة تشير إلى بعض الخزائن في حاوية محددة داخل المستودع، حيث قام الفريق باقتحام المكان وإستخراج الملفات وتحويلها إلى موقع آخر.

وتابعت القناة العبرية قائلة إن عملية إستخراج معقدة بدأت من تلك اللحظة.

ووفقا لـ"حداشوت"، أدرك المسؤولون الإيرانيون أن المعلومات سُرقت قبل أن يتم تهريب الملفات إلى خارج البلاد، ومع ذلك نجح عملاء الموساد بتهريب الوثائق خارج إيران في الوقت الذي كانت فيه السلطات الإيرانية تقتفي أثرهم، وتبحث عنهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين، اقتحم عملاء الموساد المبنى وقاموا بأخذ الوثائق ونقلها إلى إسرائيل في الليلة نفسها.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي (فيديو)

وتعليقا على العملية، صرح وزير المخابرات يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن العملية كانت غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

وقال الوزير لموقع "واينت" الإخباري: "عندما تم عرض فكرة العملية لأول مرة، لم أصدق أننا سنكون قادرين على إنجازها، وأضاف: "لقد فعلوا شيئا غير مسبوق… قاموا بأخذ أطنان من الوثائق الأصلية وجاؤوا بها إلى هنا".

وزعم مراسل الشؤون العربية في القناة العاشرة الإسرائيلية، تسفي يحزكيلي، أن السلطات الإيرانية أطلقت حملة اعتقالات في أعقاب خطاب نتنياهو الذي كشف فيه عن العملية، وبأن المسؤولين قد يواجهون حكم الإعدام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

وشدد نتنياهو قائلا: الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".