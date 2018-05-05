إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إيرانية بالقرب من حدودها الشمالية مع سوريا.

القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان في مقابلة مع "القناة الثانية" الإسرائيلية إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في سوريا وبجعل أراضيها قاعدة أمامية ضدنا".

مضيفا: وجهة إسرائيل مع ذلك ليست للتصعيد، إلا أنها تعد العدة لأي سيناريو.

© AFP 2018 / Atta Kenare وزير الدفاع الإيراني لإسرائيل: رد طهران سيكون مباغتا ومؤلما

ومضى قائلا: إن أي ثمن ندفعه حاليا سيكون أقل من الذي سندفعه مستقبلا.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوت، يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه سلطة إعلان الحرب بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط.

وتتهم السلطات الإسرائيلية إيران بمحاولة تحويل سوريا إلى "موقع معاد" بوجود عشرات الآلاف من مقاتلي الميلشيات وقواعدها الجوية والبحرية. وإن الوجود العسكري الإيراني الدائم في البلد المجاور ككل والمناطق الحدودية على وجه الخصوص غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، التي وعدت سلطاتها بالرد على القوة بالقوة إذا لم تنجح الدبلوماسية.

وتقر إيران بوجود مستشارين لها بسوريا لدعم الجيش السوري بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت إسرائيل قد شنت غارات على ما تعتقد أنها مواقع عسكرية إيرانية في سوريا الأشهر الماضية.