مباحثات عسكرية بين السودان وتركيا

يتوجه رئيس أركان الجيش السوداني، غدا الأحد 6 مايو/أيار، إلى تركيا في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره التركي، حسبما ذكر بيان للإعلام العسكري السوداني.

الخرطوم — سبوتنيك. وبحسب البيان، "يتوجه الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، يرافقه وفد رفيع، إلي جمهورية تركيا فجر غد، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة نظيره التركي، الفريق أول ركن خلوصي أكار، والذي سيجري معه مباحثات عسكرية بالعاصمة التركية أنقر".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان: قرارات عاجلة من البشير لإنقاذ الاقتصاد

وتابع البيان:

الوفد السوداني سيشهد خلال الزيارة "ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك الذي تنظمه القوات المسلحة التركية بمنطقة أزمير بمشاركة رؤساء أركان وقادة جيوش عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن السودان وتركيا وقعتا 12 اتفاقية مشتركة، أثناء زيارة أردوغان للخرطوم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، من ضمنها وضع جزيرة سواكن السودانية تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.