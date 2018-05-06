ترامب يناقش مع ماي نزع نووي كوريا الشمالية وملف إيران

أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقش القضايا التجارية، ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، والملف النووي الإيراني، والزيارة إلى بريطانيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "ناقش الزعيمان تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، خاصة تجاه الصين، بينما يستمر التخطيط للاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أكد الرئيس ترامب، على طموحه لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وفقا للبيان، أكد ترامب، استعداده لضمان، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة

في السياق ذاته، ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة، المقررة في تموز/يوليو.

وكان قد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن زيارة ترامب لبريطانيا مقررة في 13 تموز/يوليو، وأشار الممثل الرسمي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد خلال الزيارة اجتماعاً ثنائياً مع رئيسة الوزراء البريطانية.