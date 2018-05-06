ترامب يناقش مع ماي نزع نووي كوريا الشمالية وملف إيران

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "ناقش الزعيمان تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، خاصة تجاه الصين، بينما يستمر التخطيط للاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أكد الرئيس ترامب، على طموحه لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وفقا للبيان، أكد ترامب، استعداده لضمان، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا".
وكان قد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن زيارة ترامب لبريطانيا مقررة في 13 تموز/يوليو، وأشار الممثل الرسمي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد خلال الزيارة اجتماعاً ثنائياً مع رئيسة الوزراء البريطانية.
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