محكمة أمريكية ترفض تأجيل الجلسة حول "تدخل روسيا"

رفضت محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة للمدعي الخاص روبرت مولر، تأجيل الجلسة المقررة في 9 أيار/مايو، حول قضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية في 2016، حسب مواد المحكمة.

واشنطن — سبوتنيك. ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، فإن أساس الالتماس للتأجيل كان عدم يقين المدعين العامين فيما إذا كان قد تسلم الممثلون القانونيون لشركة "كونكورد" و رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، مذكرة الاستدعاء.

© AP Photo / Evan Vucci مسؤول بحملة ترامب الانتخابية يقر بالذنب حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

وذكر أعضاء فريق مولر، أنهم لم يتمكنوا أيضا من تسليم المذكرة للشركة من خلال السلطات الروسية.

وفي وقت سابق، اتهم المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، 13 مواطنا روسيا و 3 كيانات قانونية بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما وجهت هذه الاتهامات ضد السلطات الروسية.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب في نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص مولر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن الروس، الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية.

ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".