أقارب السناتور ماكين يرفضون حضور ترامب الجنازة

أبلغ أقارب السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي يعاني من سرطان الدماغ، البيت الأبيض، أنهم لا يريدون رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجنازة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" .

موسكو — سبوتنيك. ووفقاً للصحيفة، فإن أقرباء ماكين، يودون أن يروا في جنازته نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وليس ترامب، ويفسر هذا القرار "العلاقات المهتزة" بين الرئيس الأمريكي والسناتور.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يناقش مع ماي نزع نووي كوريا الشمالية وملف إيران

يذكر أن جون ماكين (81 عاما) يعتبر أحد أكثر الشخصيات السياسية الأمريكية نفوذا، وهو يعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية.

وشارك ماكين في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر، وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما، ويعرف ماكين بكونه ناقد لترامب، إذ اختلف معه في وجهات النظر مرارًا وتكرارًا.