روحاني: أمريكا ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة الأميركية ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي، مشددا على أن بلاده لن تتفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية.

© REUTERS / DANISH SIDDIQUI روحاني يهاجم ترامب ويصفه بـ"بذيء اللسان"

القاهرة — سبوتنيك . وقال روحاني خلال كلمة له في مدينة سيزوار إن "الولايات المتحدة ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي"، مؤكدا "إيران لن تتفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف روحاني "الأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق؛ كلنا متحدون ومتفقون على أن الخطوة التي قُمنا بها كانت خطوة صحيحة".

هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي في حال الالتزام بها، ترفع العقوبات المالية الاقتصادية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



