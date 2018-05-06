وزير الخارجية التركي: في حال فرضت أميركا عقوبات علينا فسنرد عليها

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من أن بلاده سترد على أي عقوبات أميركية محتملة في مجال الدفاع، بعد تقارير إعلامية عن مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون يوقف بيع الأسلحة مؤقتا إلى تركيا.