هيئة الانتخابات في تونس تراجع توقيت فتح مراكز الاقتراع في بعض المناطق الحدودية للبلاد

ولم يكشف البيان عن أسباب ذلك.
من جانب آخر قالت مصادر محلية إنه تم غلق مراكز اقتراع بمنطقة " قفصة" في الجنوب التونسي بسبب أخطاء في أوراق الاقتراع.
هذا وفتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها وبدأ الناخبون التونسيون في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والجهوية في أول انتخابات تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وبدأ توافد الناخبين على مكاتب الاقتراع بشكل بطيء في الفترة الأولى من التصويت، كما لوحظ في مركز الانتخاب في شارع مرسيليا وسط العاصمة التونسية.
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