كوريا الشمالية تحذر ترامب: تلك الكلمات "ممنوعة" عند لقاء كيم جونغ أون

وجهت خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأحد 6 مايو/أيار تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتأتي تلك التحذيرات قبيل لقاء تاريخي سيجمع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في محاولة لإحلال السلام والمصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كيم جونغ أون: التخلص من السلاح النووي أمر ثابت بالنسبة لكوريا الشمالية

وتابع "على الولايات المتحدة ورئيسها (ترامب) أن يتوقفوا تماما عن أي تصريحات متعمدة يمكنها أن تثير غضب كوريا الشمالية، هذا لو كانوا يرغبون في السلام".

ومضى "واشنطن تسعى لتضليل الرأي العام، بالترويج أن تعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي، نتج عن العقوبات وغيرها من الضغوط، كما أن واشنطن تسعى لتدمير المناخ الجيد الحالي بمحاولتها نشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

واستطردت "لا يمكننا تأويل ذلك، إلا بأنها محاولة خطيرة لتدمير جو الحوار، الذي تحقق بصعوبة، ويبدو أنها تسعى لإعادة الوضع إلى نقطة الصفر".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية

وقال مايكل بريستو، رئيس تحرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في آسيا، "البيان الأخير، يذكرنا جميعا بأن تلك المناقشات بين البلدين لن تكون سهلة".