المجلس الأمني الإسرائيلي يبحث أخر التطورات السياسية والأمنية

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" اليوم، لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والتطورات الإقليمية.

القدس — سبوتنيك . وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الكابينت سيبحث تموضع إيران في سوريا، والقرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي الموقع معها".

وأضافت الهيئة أن "المجلس الوزاري المصغر سيبحث أيضا سبل التعامل مع أعمال مخلة بالنظام العام قد تندلع بسبب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في الرابع عشر من الشهر الحالي" والذي يتزامن مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة.

هذا ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء القادم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات الإقليمية.

ودعا الرئيس بوتين نتنياهو إلى المشاركة معه في مسيرة لإحياء ذكرى يوم الانتصار على ألمانيا النازية ليستقبله بعدها في الكرملين.

ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين في أواخر الشهر الماضي حيث اتفقا على الالتقاء في اقرب وقت ممكن.