اختطاف 6 مهندسين أفغان وهنود يعملون في شركة الكهرباء الأفغانية في ولاية بغلان

أكدت السلطات الأمنية الأفغانية، أن مسلحين تابعين لمجموعات المعارضة، خطفوا صباح اليوم الأحد، ست مهندسين أفغان وهنود يعملون بمشروع تديره شركة الكهرباء الوطنية بولاية بغلان شمالي البلاد.

© REUTERS / OMAR SOBHANI مقتل 7 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة في ولاية فارياب شمالي أفغانستان

سبوتنيك . وقال ذبيح الله شجاع الناطق باسم شرطة بغلان لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من عمال شركة الكهرباء اختطفوا اليوم من قبل المعارضة المسلحة في منطقة جشمه شير… التقارير التي بحوزتنا تشير إلى أن عدد الرهائن نحو ست أشخاص هم أفغانيان وأربع يحملون الجنسية الهندية".

وأوضح شجاع أن "الرهائن يتواجدون في هذا الأثناء في قرية وز دريا وهم بحوزة قادة إحدى المجموعات المسلحة ويدعى شاهين".

ولفت الناطق باسم شرطة بغلان إلى أن السلطات "بدأت مساع جدية من أجل الإفراج عن المختطفين، الذين كانوا في طريقهم لمحطة كهرباء في منطقة خواجه ألوان قرب مدينة بلخمري".

إلى ذلك نقلت إذاعة "سلام وطندار" المحلية عن مصدر في إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في بغلان — لم تكشف عن هويته — قوله إن "الرهائن يتبعون شركة KEC.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.

وتعاني ولاية بغلان وغالبية الولايات الأفغانية تدهورا أمنيا إذ ترتفع حدة العمليات الأمنية ضد مجموعات وتنظيمات مسلحة أبرزها حركة طالبان المتشددة.

والشهر الماضي سقط أكثر من 500 أفغاني بين قتيل وجريح في انفجارات وحوادث مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بحسب تقارير صادرة عن "مجموعة الدفاع وحماية المدنيين" غير الحكومية.