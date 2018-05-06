مناورات بحرية مشتركة إيرانية مع سلطنة عمان قريبا في مياه الخليج

أعلن رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد أحمد وحيدي، اليوم الأحد، أن مناورات بحرية مشتركة ستبدأ قريبا بين إيران وسلطنة عمان في مياه الخليج، معتبرا أن المناورات جاءت لتبرهن قدرة البلدين على حماية المنطقة من دون تدخل خارجي.

طهران — سبوتنيك. وقال وحيدي، في مؤتمر صحافي على هامش لقائه وفدا عسكريا عمانيا كبيرا يزور طهران حاليا، "في الأيام القريبة القادمة ستجمع البلدين مناورات بحرية مشتركة بضيافة إيران في مياه الخليج".

© REUTERS / Faisal Al Nasser انطلاق مناورات عسكرية إيرانية صينية في مضيق هرمز

واعتبر القائد الإيراني أن "إجراء هذه المناورات بين البلدين لنبرهن للجميع أن إيران وسلطنة عمان قادرتان على تعزيز أمن والسلام في المنطقة دون تدخل الآخرين".

واتهم وحيدي السعودية بـ "السعي للهيمنة والسيطرة على أجزاء من دول الجوار وضمها لأراضيها"، داعيا السعودية والدول والكيانات التي تتعاون معهم إلى "كف أيديهم عن هذه الأعمال وإيقاف جنونها المتلاحق وأن تفتح مجالا لبناء نوع من العلاقات التي تعتمد على التعاون البناء في المنطقة".

يذكر أن إيران وسلطنة عمان قامتا أكثر من مرة بمناورات بحرية كان آخرها في 12نيسان/أبريل من العام الماضي بإشراف اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين إيران وسلطنة عمان.