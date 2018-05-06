أردوغان يتعهد بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على طول حدودها بعد عمليتين سابقتين على سوريا.

وأضاف أردوغان، اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، "لن نتخلى عن تقويض المنظمات الإرهابية. سنضيف عمليات عسكرية جديدة إلى درع الفرات وغصن الزيتون"، وذلك في إشارة إلى العمليات التركية السابقة في سوريا.

وتابع الرئيس التركي، من اسطنبول حيث يعلن برنامجه الانتخابي، "جنودنا مستعدون للقيام بمهام جديدة"، وذلك بحسب ما قالت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في تركيا، الشهر المقبل.

وكان الجيش التركي قد أطلق، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" ضد الجماعات الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

في حين أطلقت تركيا عملية "درع الفرات" العسكرية، في أغسطس/آب عام 2016، من أجل تطهير كامل المنطقة السورية الحدودية مع تركيا من "جميع الإرهابيين وطردهم نحو عمق سوريا"، حسب ما تقوله أنقرة.