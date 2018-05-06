جنرال إيراني يهاجم السعودية ويكشف سر توقيت المناورة في الخليج

كشف رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني، العميد أحمد وحيدي، عن سر اختيار هذا التوقيت من أجل إجراء مناورات مشتركة مع سلطنة عمان في مياه الخليج.

وقال وحيدي، خلال مؤتمر صحفي على هامش لقائه مع وفد عسكري عماني رفيع المستوى، إن سبب اختيار هذا التوقيت بالذات يعود إلى الظروف المساعدة والمناسبة الحالية والتي من شأنها تعزيز وزيادة التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أن إيران تتميز بموقع جيوسياسي مهم جدا، ومن شأن التعاون بينها وبين سلطنة عمان أن "يعزز أمن مضيق هرمز"، وفقا لوكالة مهر.

© Sputnik . Said Tsarnaev إجراء عسكري إيراني خلال أيام بمشاركة دولة خليجية

وأشار وحيدي إلى أن "إجراء هذه المناورات بين البلدين جاء ليبرهن للجميع أن إيران وسلطنة عمان قادرتان على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة دون أن يتدخل الآخرون".

وردا على سؤال حول الرسالة الموجهة من إجراء المناورات بالنسبة للدول المحاذية للخليج الفارسي والمنطقة، قال وحيدي إن "موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح وصريح بالنسبة للقضايا المنطقة ومن جهة أخرى نشهد التعاون الواضح للإرهابيين والكيان الصهيوني والسعودية في قتل المسلمين".

وأشار إلى "إثارة الفتن من قبل السعودية وبعض دول المنطقة من أجل الهمينة أو السيطرة على بعض أجزاء دول الجوار وضمها إلى أراضيهم، لذلك ينبغي على هذه الدول كف يدها عن هذه الأعمال وإيقاف جنونها المتلاحق، وأن تفتح مجالا لبناء نوع من العلاقات التي تعتمد على التعاون البناء قي المنطقة".