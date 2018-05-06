البابا يدعو للسلام في أفريقيا الوسطى ويصلي من أجل ضحايا العنف

ودعا البابا المصلين المجتمعين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان إلى الصلاة من أجل البلد الأفريقي الذي زاره عام 2015، وقال إنه يصلي للرب لكي يساعد كل شخص يقول لا للعنف ولا للانتقام كي يصنع السلام.

© AP Photo / Alessandra Tarantino بيان "الكنيسة الكاثوليكية" حول أنباء الاتفاق السري لبناء كنائس في السعودية

ووقع الهجوم على الكنيسة في العاصمة بانجي على حدود المنطقة (بي.كيه5) ذات الأغلبية المسلمة، حيث قتل 21 شخصا الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هوية المسلحين لم تعرف بعد، فإن أفريقيا الوسطى كثيرا ما تشهد حوادث طائفية منذ 2013، عندما أطاح متمردون تهيمن عليهم جماعة السيليكا المسلمة بالرئيس فرانسوا بوزيز.

وفي وقت لاحق اليوم الأحد، قال البابا فرنسيس إنه سيزور أبريشية على حدود روما ليفتتح رسميا نزلا للمعاقين.