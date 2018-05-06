تقديرات إسرائيلية: إيران تخطط لإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية إن إيران تخطط لإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ردا على الهجوم على مطار "تي فور" السوري، الشهر الماضي والذي تنسبه طهران لإسرائيل، والذي أسفر عن مقتل سبعة مستشارين إيرانيين.

القدس — سبوتنيك. و بحسب هيئة البث، فقد رجحت المصادر أن:"يكون الهجوم محدودا ويطال أهدافا عسكرية علما بأن إيران، لا ترغب في تصعيد الأوضاع في هذه المرحلة".

© Photo / AMIR COHEN إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو

وأضافت المصادر أن "عناصر من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشات شيعية في سوريا تمولها طهران تشارك في المخطط لشن مثل هذا الهجوم".

جاءت هذه التقارير عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء اليوم الأحد 6 أيار/مايو، حيث بحث المجلس التوتر الحالي على الحدود الشمالية، وموضوع الاتفاق النووي مع ايران، واستمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو قد قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن: "الحرس الثوري الإيراني ينقل إلى سوريا على مدار الأشهر القليلة الأخيرة أسلحة متقدمة من أجل ضربنا في الجبهتين الأمامية والداخلية على حد سواء، من خلال الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي إيرانية تهدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".

وأضاف ‏نتنياهو: "إننا مصممون على صد العدوان الإيراني ضدنا وهو في مهده حتى لو كان هذا ينطوي على صراع وعاجلا أفضل من آجلا". وتابع بالقول "لا نريد التصعيد ولكننا مستعدون لأي سيناريو محتمل".